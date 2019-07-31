Шри-Ланка начнёт выдавать россиянам бесплатные визы

Ожидается, что новые правила вступят в силу 1 августа и будут действовать в течение полугода.

Шри-Ланка начнёт выдавать бесплатные визы по прибытии гражданам 48 стран, в том числе России, Австралии и США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственный документ.

Как отмечается, такая мера связана с попыткой привлечения путешественников в страну на фоне серьёзного снижения турпотока из-за серии пасхальных терактов. В мае число прибывших на остров туристов сократилось на 70,8% — это самый низкий показатель за последние 10 лет.

Ожидается, что новые правила въезда в страну вступят в силу 1 августа и будут действовать в течение шести месяцев.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошла серия терактов. Восемь взрывов прогремели в гостиницах и католических храмах в столице и пригородах. В результате атак погибло более 250 человек. Ответственность за теракты взяли на себя боевики ИГИЛ*. 6 мая правительство страны сообщило, что все те, кто организовывал теракты 21 апреля, были арестованы или уничтожены. В стране продолжает действовать режим ЧП, введённый после терактов.

* Организация запрещена на территории России решением Верховного суда.