Московских панд Жуи и Диндин поздравили с днём рождения ледяными тортами

В зоопарке говорят, что медведи рады холодному лету, а московская зима и снег принесут "гостям" из Китая ещё больше радости.

Панды Диндин и Жуи, живущие в Московском зоопарке, отметили день рождения. Как рассказала директор столичного зоосада Светлана Акулова, медведи рады воцарившемуся в городе холодному лету.

— Им хорошо. В природе они живут в горах, и там температура аналогична нашей, московской. А зима у нас даже более снежная, а они очень любят снег. Думаю, когда у нас выпадет, они будут прыгать, кувыркаться. Зимой они будут счастливы в нашей снежной Москве, — сказала Акулова.

Сегодня Диндин исполнилось два года, а Жуи — три. Это их первый день рождения, отпразднованный в России.

По словам директора зоопарка, Диндин ведёт себя как светская леди, она очень аккуратная и любит внимание. В отличие от неё Жуи — рубаха-парень. Любит картонные коробки и смотреть на посетителей.

Напомним, что появившаяся на свет 30 июля 2017 года Диндин и Жуи, родившийся 31 июля 2016 года, обитают в Московском зоопарке в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Однако юридически, как и все большие панды, они являются собственностью Китая. Их детёныши, которых в перспективе планирует получить зоопарк, также должны будут вернуться на родину после достижения четырёхлетнего возраста.