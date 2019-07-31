Суд арестовал мужчину, до смерти избившего друга на детской площадке в Москве

В Москве на два месяца арестовали 32-летнего мужчину, который до смерти избил своего приятеля на детской площадке в центре российской столицы.

Суд счёл, что гражданин Украины может скрыться на родине. На вопросы журналистов мужчина отвечать не стал.

За убийство украинцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Лайф публиковал видео произошедшего. Оно не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет. На кадрах видно, что мужчина, нанося удары, позировал на камеру и улыбался. Его избитый знакомый был госпитализирован со множественными травмами, однако скончался в больнице спустя неделю после инцидента.