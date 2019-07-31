Врачи отправили истекающую кровью пациентку в больницу на такси

В ближайшее время в МВД рассмотрят вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

Врачи одной из частных клиник в Подмосковье отправили истекающую кровью пациентку в больницу на такси, сообщает пресс-служба Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Пострадавшая обратилась в частную клинику ООО "Институт здоровья" для обследования перед проведением процедуры искусственного оплодотворения. Однако во время гистероскопии произошёл разрыв стенок матки, в результате чего открылось внутреннее кровотечение.

Только спустя два часа после процедуры врачи решили, что пациентку необходимо госпитализировать. Несмотря на то что тяжелобольных пациентов нужно перевозить исключительно в карете скорой помощи, пострадавшую отправили в государственную больницу на такси. При этом её не сопровождал ни один медицинский сотрудник.

По факту инцидента Росздравнадзор провёл проверку клиники, результаты были направлены в МВД для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Оставление в опасности".