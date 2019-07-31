Стилист Лисовец оценил влияние AliExpress на имидж россиян

Китайская площадка вряд ли сделает кого-то моднее, но вот дизайнеры и бренды от сотрудничества с ней только выиграют, считает он.

Эксперт в области моды, стилист и дизайнер Влад Лисовец позитивно оценил новость о том, что AliExpress начнёт продавать одежду российских дизайнеров. Своими мыслями он поделился с порталом News.ru. В целом стилист усомнился в способности AliExpress сделать россиян моднее, однако если это будет доступно по цене и любая девушка сможет позволить себе "какое-то приятное платье с именем дизайнера", здесь Лисовец видит одни плюсы.

— Коллаборации, в принципе, никогда никому не мешали, а больше шли на пользу компаниям, которые принимают в этом участие, — добавил он.

Ранее стало известно, что маркетплейс AliExpress совместно с онлайн-площадкой Tmall планирует начать продажу ограниченных коллекций одежды российских дизайнеров, в частности Игоря Чапурина.

А ещё россиянам обещают, что в офлайн-магазинах вскоре также появятся товары с AliExpress.