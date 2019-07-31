В Волгодонске лжеврачи продавали пенсионерам "чудо-крем" от смертельных болезней

В ходе обыска в офисе мошенников были изъяты компьютерная техника, документация, сотовые телефоны и косметическое оборудование.

В Ростовской области оперативники задержали десять предполагаемых участников организованной группы, которых подозревают в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что в Волгодонске трое мужчин, не имея лицензии, открыли оздоровительный медицинский центр. Один из подозреваемых занимался закупкой оборудования, другой вёл финансовый учёт и руководил персоналом, а третий проводил инструктаж со "специалистами по диагностике" и менеджерами. При этом ни один из них не имел медицинского образования.

— Клиентами становились исключительно люди пожилого возраста. Сотрудники нелегального псевдооздоровительного учреждения диагностировали у них якобы имеющиеся тяжёлые и даже смертельные заболевания. А затем предлагали приобрести "чудо-крем", с помощью которого можно вылечиться, — пояснила представитель МВД.

В случае если у пенсионеров не было необходимой суммы, им предлагали оформить кредит в размере до 200 тысяч рублей.

По предварительной информации, от действий орггруппы пострадало более 100 человек, общий ущерб составил почти 4 миллиона рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Трое фигурантов находятся под стражей, остальным мера пресечения не избиралась.

Ранее Лайф рассказывал, как в Москве мошенники продали пенсионерам сок под видом лекарственного средства.