Нижегородка избила сына хоккейной клюшкой, пытаясь "изгнать беса"

У женщины есть ещё один ребёнок — месячная девочка, которую передали в медучреждение.

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по статье "Истязание" в отношении 29-летней женщины, которая хоккейной клюшкой избивала своего 12-летнего сына, чтобы "изгнать бесов". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

По данным следствия, женщина связала ребёнка вечером 25 июля, несколько раз ударила хоккейной клюшкой, а затем ввела инъекцию неизвестного вещества. Отмечается, что подобные избиения регулярно проходили на протяжении последних двух месяцев.

Подозреваемую задержали в начале текущей недели. В ходе расследования уголовного дела женщине будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Мальчик находится в социально-реабилитационном центре. По данным следствия, у женщины есть ещё один ребёнок — месячная дочь. Девочку передали в медицинское учреждение.

Как удалось выяснить Лайфу, подозреваемую зовут Майя Майер. При рождении ей было дано другое имя, но она сменила его по совету гадалки. В Нижнем Новгороде женщина работала мастером по наращиванию волос.