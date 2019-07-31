Одного из пропавших при паводке в Иркутской области нашли живым

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Фото © VK / ГУ МЧС России по Иркутской области

В Иркутской области один из пропавших при паводке был найден живым, судьба ещё шести человек остаётся неизвестной. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на губернатора региона Сергея Левченко.

Что касается погибших, также зарегистрировано 25. Около полутора суток назад нашёлся ещё один человек, поэтому неизвестна судьба шести человек, — сказал Левченко в среду, 31 июля, во время заседания правительственной Комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.

Напомним, в конце июня в Иркутской области начались сильные паводки. Их жертвами стали 25 человек. В регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения, оказывается помощь населению. При этом в последние дни ситуация вновь осложнилась: 27 июля в регионе выпали крупные осадки, паводок начался вновь.

В результате чрезвычайного происшествия в 109 населённых пунктах было подтоплено 11 тысяч домов, в которых проживали 42,7 тысячи человек.

Вода пока остаётся почти в двух тысячах домов, при этом в наиболее пострадавшем городе — Тулуне — началось снижение уровня воды в реке Ия.

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