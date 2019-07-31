Одного из пропавших при паводке в Иркутской области нашли живым

В Иркутской области один из пропавших при паводке был найден живым, судьба ещё шести человек остаётся неизвестной. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на губернатора региона Сергея Левченко.

— Что касается погибших, также зарегистрировано 25. Около полутора суток назад нашёлся ещё один человек, поэтому неизвестна судьба шести человек, — сказал Левченко в среду, 31 июля, во время заседания правительственной Комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.

Напомним, в конце июня в Иркутской области начались сильные паводки. Их жертвами стали 25 человек. В регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения, оказывается помощь населению. При этом в последние дни ситуация вновь осложнилась: 27 июля в регионе выпали крупные осадки, паводок начался вновь.

В результате чрезвычайного происшествия в 109 населённых пунктах было подтоплено 11 тысяч домов, в которых проживали 42,7 тысячи человек.

Вода пока остаётся почти в двух тысячах домов, при этом в наиболее пострадавшем городе — Тулуне — началось снижение уровня воды в реке Ия.