Пять человек пострадали при взрыве на пороховом заводе в Перми

Здание оцеплено, для выяснения причин случившегося создана специальная комиссия.

Взрыв произошёл на Пермском пороховом заводе, в результате пострадало пять человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора предприятия Олега Миргородского.

Он уточнил, что "групповой несчастный случай" произошёл в 14:08 мск. Все пострадавшие госпитализированы, одного из них сейчас оперируют.

По словам Миргородского, у двух госпитализированных выявлены ожоги 60% и 35% тела, у остальных — лёгкие травмы.

На заводе для выяснения причин случившегося создана специальная комиссия. Здание, где произошёл взрыв, оцеплено, людей туда не пускают.

Напомним, осенью 2018 года при взрыве на Пермском пороховом заводе погибло три человека.