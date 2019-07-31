Красовский уличил Минздрав в подгоне статистики по раку под "майские указы"

По мнению журналиста, именно поэтому в новом отчёте ведомства число умерших от ВИЧ превышает смертность от онкологии.

Директор благотворительного фонда "СПИД.Центр" Антон Красовский прокомментировал Лайфу доклад Минздрава, согласно которому в 2018 году от ВИЧ умерло больше молодых россиян, чем от рака. По его словам, оценить объективность этих цифр довольно трудно, однако он не исключает, что Минздрав решил подогнать статистику по раку под "майские указы"

— Статистика по ВИЧ-инфекции обогнала онкологию, потому что онкология есть в майском указе президента, а ВИЧ — нет, — считает Красовский. — Есть требование сократить смертность от рака. Вот они её и сокращают статистическим образом.

Собеседник Лайфа не исключает, что в том или ином случае может идти речь о двух диагнозах сразу. Например, если человек умирает от рака лёгких с полным метастазированием, а параллельно у него есть ВИЧ-инфекция, то в свидетельстве о смерти у него будет указан ВИЧ, хотя на самом деле умер он от рака.

Комментируя другую цифру из отчёта, согласно которой в 2018 году от ВИЧ умерло около 20,6 тысячи россиян, Красовский отмечает: в этом нет ничего удивительного. В реальности количество смертей может быть даже больше, учитывая, что 70% ВИЧ-положительных россиян не получают лечения, порой осознанно отказываясь от него, а 28%, по его оценке, лечат некачественными препаратами.

— В стране, где 1 200 000 человек живут с ВИЧ как минимум, а то и полтора миллиона, говорить о смертности в 20 тысяч — это вообще ни о чём. То есть это не так много, — отмечает он.

Отметим, что доклад был размещён в открытом доступе, однако затем исчез с сайта Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения. При попытке перейти по ссылке, которая в ряде СМИ указывается как первоисточник, пользователи видят ошибку 404.