Родители рассказали о нападении бойцового пса на дочь: Терзал до невозможности

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Сейчас девочка боится подпускать к себе посторонних, во время процедур в больнице маме приходится держать её.

Девочка, которую на улице в Стерлитамаке покусала бойцовая собака, находится в стабильном состоянии, лечение ребёнка продвигается более-менее хорошо. Малышка боится всего, даже когда к ней подходят врачи ставить укол. Об этом Лайфу рассказали родители пострадавшей.

Зашили разрыв, сейчас узнали, что собака была абсолютно не привита, никаких документов на неё нет, поэтому нам предстоят дополнительное обследование и дальнейшая реабилитация, становление на учёт. Это было для нас очень неожиданно, собака выскочила из ниоткуда, её столько прохожих мужчин пытались оттащить, достали домкрат от машины, чтобы хоть чем-то обезвредить пса. Никак не могли оторвать её от ребёнка, терзала дочку до невозможности, — рассказала мать девочки Анастасия.

Она отметила, что теперь дочь всего боится.

Если у ребёнка страх не пройдёт, будем обращаться к психологу, потому что не хотим, чтобы у неё осталась травма на всю жизнь. Мне приходится её держать при каждой процедуре, ребёнку очень больно, она постоянно кричит, — пояснила собеседница.

По словам отца малышки, эта собака и раньше нападала на прохожих. В этот раз она вцепилась в бедро его дочери, при этом хозяина пса в момент инцидента рядом не было.

Этот мужчина был неадекватный, видимо, сильно пьян. И появился он не сразу, хотя семья просила о помощи, а дочь сильно кричала. Соседи говорят, что хозяин собаки всегда пьяный, за псом никто не следит. Он продолжает выгуливать собаку без ошейника и намордника, просто выпускает и всё, — сообщил Александр, подчеркнув, что намерен обратиться в прокуратуру.

По словам очевидцев, ранее собака, напавшая на малолетнюю девочку, разрывала кошек на части, после чего съедала их.

Автор:
Эмила Сидорова
ЭС
Эмила Сидорова
Соавторы:
Софья  Габрилян
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