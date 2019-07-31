Родители рассказали о нападении бойцового пса на дочь: Терзал до невозможности

Сейчас девочка боится подпускать к себе посторонних, во время процедур в больнице маме приходится держать её.

Девочка, которую на улице в Стерлитамаке покусала бойцовая собака, находится в стабильном состоянии, лечение ребёнка продвигается более-менее хорошо. Малышка боится всего, даже когда к ней подходят врачи ставить укол. Об этом Лайфу рассказали родители пострадавшей.

— Зашили разрыв, сейчас узнали, что собака была абсолютно не привита, никаких документов на неё нет, поэтому нам предстоят дополнительное обследование и дальнейшая реабилитация, становление на учёт. Это было для нас очень неожиданно, собака выскочила из ниоткуда, её столько прохожих мужчин пытались оттащить, достали домкрат от машины, чтобы хоть чем-то обезвредить пса. Никак не могли оторвать её от ребёнка, терзала дочку до невозможности, — рассказала мать девочки Анастасия.

Она отметила, что теперь дочь всего боится.

— Если у ребёнка страх не пройдёт, будем обращаться к психологу, потому что не хотим, чтобы у неё осталась травма на всю жизнь. Мне приходится её держать при каждой процедуре, ребёнку очень больно, она постоянно кричит, — пояснила собеседница.

По словам отца малышки, эта собака и раньше нападала на прохожих. В этот раз она вцепилась в бедро его дочери, при этом хозяина пса в момент инцидента рядом не было.

— Этот мужчина был неадекватный, видимо, сильно пьян. И появился он не сразу, хотя семья просила о помощи, а дочь сильно кричала. Соседи говорят, что хозяин собаки всегда пьяный, за псом никто не следит. Он продолжает выгуливать собаку без ошейника и намордника, просто выпускает и всё, — сообщил Александр, подчеркнув, что намерен обратиться в прокуратуру.

По словам очевидцев, ранее собака, напавшая на малолетнюю девочку, разрывала кошек на части, после чего съедала их.