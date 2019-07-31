Настойчивая мама более 400 раз звонила в поликлинику ради записи, но безуспешно

По её словам, пока магнитогорские родители добьются талона на приём к врачу, их дети уже вырастут.

В Магнитогорске молодая мама 420 раз позвонила в местную поликлинику, чтобы записать своего ребёнка на приём к врачу.

Как стало известно Лайфу, Валерия в течение долгого времени пыталась записать свою полуторагодовалую дочь к ортопеду в детскую городскую больницу № 3. При этом запись можно было сделать лишь по пятницам с 8:30 утра. Однако, несмотря на то что в один из таких дней она дозванивалась в учреждение с 8:20, ей никто не отвечал в течение почти часа. В 9:15, когда на звонок ответила сотрудница регистратуры, оказалось, что "запись уже окончена".

— Я уже несколько месяцев не могла записаться на приём. Постоянно нет мест. Я уже думала, что это только у меня такая проблема, — рассказала женщина.

Валерия пояснила, что у неё нет возможности прийти в поликлинику и встать в очередь за талоном, а попасть к специалистам узкой направленности практически невозможно.

— К врачам более узкой направленности крайне сложно попасть, в регистратуре говорят, что нужно записываться за неделю. Пробовали раза три: у врачей то отпуск, то время приёма ограниченно, — отметила Валерия.

Как выяснилось позднее, с проблемами относительно записи сталкивались и другие люди, которые пытались попасть к врачам по талонам.

— Совершенно неважно, как ты пытаешься записаться на приём. Периодически и по талонам можно не попасть, ещё не факт, что тебе его дадут в больнице, — уточнила жительница Магнитогорска.

Как подчеркнула собеседница Лайфа, она получила свой талон в тот момент, когда пригрозила жалобами в вышестоящие инстанции.

Однако общую ситуацию это не решило — проблема записи к врачам в Магнитогорске осталась прежней: люди продолжают писать претензии, жаловаться на отказы, но заветных талонов так и не получают. В связи с этим Валерия намерена обратиться в страховую службу. По её словам, это уже стало делом принципа.