В Костроме автобус с пассажирами едва не рухнул в реку — видео

Автобус выехал на встречную полосу, от падения его спасли лишь бетонные ограждения.

В Костроме пассажирский автобус протаранил ограждение моста через реку Костромку и едва не рухнул в воду. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД России по Костромской области.

Автобус двигался в сторону центра, но внезапно выехал на встречную полосу. Лишь бетонные блоки смогли остановить транспортное средство. Отмечается, что в автобусе находились люди, есть ли среди них пострадавшие — пока не известно.

По данным УГИБДД МВД России по Костромской области, водителю стало плохо во время движения. Позже он был госпитализирован.