Обращение жены пожарного из Сибири: Они работают без отдыха, а денег нет

По её словам, муж и его коллеги получают денежные средства лишь после локализации возгорания.

Супруга пожарного десантника, который работает в Киренском отделении Иркутской базы авиационной охраны лесов, заявила, что её супруг не получил аванс за июль, хотя находится на тушении лесных пожаров с 23 июня.

— Не только мой муж, но и все остальные другие коллеги по работе. Очень просим вас помочь, потому что ситуация крайне тяжёлая. Они работают практически без отдыха, порой им не могут доставить даже продукты к месту тушения пожаров, так как у нас отсутствует видимость, приходится порой доставлять МТ-ЛБ — это очень затруднительно, по тайге, тем более дороги есть не везде, — заявила женщина в своём обращении, которое оказалось в распоряжении Лайфа.

По словам жительницы Киренска, денежные средства пожарные десантники получают лишь после локализации возгорания. Она подчеркнула, что так быстро лесной пожар локализован быть не может в связи с огромными масштабами очагов возгораний.

Жительница Иркутской области посетовала, что на просьбу об авансе её мужу и его коллегам отвечают отказом. При этом у многих — дети и кредиты.

— Детей надо чем-то кормить, их надо одевать, скоро первое сентября, — отметила она.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.