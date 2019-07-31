Актёра "Современника" арестовали после издевательского ролика в форме ГИБДД

По словам артиста, видео было сделано во время съёмок клипа, куда его пригласили знакомые.

В Москве полицейские задержали актёра театра "Современник", который дискредитировал своим поведением сотрудников ГИБДД на видеозаписи в Интернете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

— В сети Интернет была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован мужчина, одетый в форменное обмундирование сотрудника Госавтоинспекции, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность лжесотрудника ГИБДД. Им оказался 37-летний актёр театра "Современник", которого, по данным ТАСС, зовут Дмитрий Смолев. Мужчина пояснил, что одежду сотрудника правоохранительных органов ему предоставил блогер для съёмок в клипе. Ему назначено наказание в виде административного ареста на восемь суток за мелкое хулиганство.

Актёр заявил, что нашумевшая видеозапись была сделана в перерыве между съёмками клипа в качестве розыгрыша. Каким образом форма сотрудника ГИБДД появилась у организаторов съёмок, мужчина затруднился ответить.

Дмитрий Смолев окончил ГИТИС в 2008 году. Играет в спектаклях "Вишнёвый сад", "Дюма", "Три товарища" и других постановках театра.