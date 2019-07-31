В Югре кассирша похитила из банка более 5,7 млн рублей

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Фото © ТАСС / Зураб Джавахадзе

Сотрудники правопорядка не исключают, что в краже денег женщине помогал кто-то ещё.

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудница банка похитила из кассы более 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошёл в городе Нефтеюганске. Местная жительница, которая работала оператором-кассиром, за месяц похитила более 5,7 миллиона рублей. Ограбление ей удалось совершить благодаря доступу к устройствам по выдаче денег.

Отсутствие валюты в боксах она объясняла техническими сбоями, — подчеркнула Ирина Волк.

Полицейским удалось задержать кассиршу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере". По всей видимости, правоохранители не исключают того факта, что в хищении женщине помогал кто-то ещё.

Подозреваемая помещена под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

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