В России впервые с 2017 года зафиксировали дефляцию

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) впервые с сентября 2017 года зафиксировала снижение потребительских цен за неделю. По оценке ведомства, в период с 23 по 29 июля уровень дефляции (снижения общего уровня цен на товары и услуги. — Прим. Лайфа) составил 0,1%.

Как отмечается, на прошлой неделе огурцы подешевели на 4%, картофель — на 3,3%, морковь — на 3,2%. Также цены снизились на сахар, подсолнечное масло, полукопчёные колбасы, сосиски, маргарин и гречневую крупу.

За тот же период подорожали помидоры, пшено, куриные яйца, свинина и куриное мясо, мороженая рыба, вермишель, мясные консервы, сливочное масло, сметана, жирный творог и рис. Кроме того, на 0,1% выросли цены на бензин и дизельное топливо.

При этом с начала июля уровень инфляции в России составил 0,2%, с начала 2019 года — 2,7%.