"Седов" — самое крупное действующее парусное судно. Его длина 117,5 метра, число экипажа — 320 человек.

Знаменитый парусник "Седов" попал в шторм на пути в Мурманск. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу оператора судна, Балтийскую государственную академию (БГА).

Капитан парусника Евгений Ромашкин, узнав, что непогода продлится три дня, решил повернуть на север. Впрочем, совсем уберечься от стихии не удалось. Шторм зацепил барк по касательной, но с учётом скорости этого хватило, чтобы большая часть экипажа слегла с морской болезнью.

Тем не менее планы "Седова" прибыть в столицу Заполярья 1 августа стихия не изменила. Это будет первая стоянка парусника в Мурманске после его передачи в 2017 году в БГА.

Легендарный парусник построен в 1921 году в немецком Киле и получил имя "Магдалена". После Второй мировой войны к СССР судно перешло по репарации. Тогда барк был переименовал в честь Георгия Седова — полярного исследователя. Сейчас на "Седове" проходят обучение курсанты. Барк занесён в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого крупного действующего парусного судна. Его длина составляет 117,5 метра, водоизмещение — 7320 тонн, площадь парусов — 4192 квадратных метра, а экипаж составляет 320 человек.