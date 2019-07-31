Медведев прибыл в Красноярск и проводит совещание по ситуации с лесными пожарами

Он предложил пересмотреть существующие нормативы, которые касаются "зон контроля при пожарах".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по пути в Дальневосточный федеральный округ сделал остановку в Красноярске. Глава кабмина проводит совещание по ситуации с пожарами в сибирских лесах.

— Непосредственной опасности для людей нет, но это не повод думать, что ситуация разрешится сама собой, — заявил премьер.

Он подчеркнул, что власти не должны допустить распространения огня на населённые пункты. Медведев отметил необходимость применения системных мер и призвал не забывать о персональной ответственности.

Сложившуюся ситуацию глава правительства назвал сложной. Он пообещал, что пострадавшим от пожаров регионам будут оказаны необходимая помощь и поддержка.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил Медведеву, что основной причиной пожаров в сибирских лесах являются сухие грозы.