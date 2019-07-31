Подруга рассказала о жизни "экзорцистки", избившей сына клюшкой

Женщина рассказывала знакомым, что в её ребёнке сидят бесы, и занималась их изгнанием "по 20 раз в день".

Пытавшаяся выгнать бесов из своего сына жительница Нижнего Новгорода даже перестала употреблять мясо, чтобы лучше понимать нечистую силу. О женщине, избившей своего ребёнка клюшкой, Лайфу рассказала её подруга.

— О том, что в её сыне сидят бесы, она не только мне рассказывала, она это рассказывала очень многим. Она мне несколько раз говорила, что в Антона подселилось столько бесов, что она с сыном занимается экзорцизмом чуть ли не раз по 20 в день, — рассказала она.

По её словам, подруга даже перестала употреблять мясо, чтобы быть ближе к бесам. При этом женщина продолжала оставлять своего якобы бесноватого сына вместе с новорождённой дочерью, обосновывая это тем, что "контролирует всё на расстоянии".

Собеседница Лайфа отметила, что мальчик хорошо учился, занимался в хоккейной секции и даже выигрывал медали. При этом никаких странностей в его поведении замечено не было. Майя же ездила по разным городам с мастер-классами по наращиванию волос.

После того как Майя забеременела во второй раз, она рассталась с отцом будущей дочки из-за личного конфликта. Также у женщины были сложные отношения с матерью. Она даже обвиняла её в "подсаживании" бесов своему сыну.