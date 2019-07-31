Эксперты призвали ГИБДД обозначать камеры дорожными знаками

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Фото © SPEEDCAM.ONLINE 

ГИБДД, которая ранее опубликовала карту со всеми дорожными камерами, должна обозначить средства видео- и фотофиксации не только на карте, но и на дорогах. Так считает координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов.

По его словам, решение создать интерактивную страницу, на которой каждый желающий может узнать о том, где установлены камеры, является, несомненно, "правильным и выверенным". Однако устройства для фиксации нарушений должны быть помечены на дорогах специальными знаками.

Камеры, безусловно, должны быть помечены не только на карте, но и дорожными знаками. Если дорожного знака нет — штраф должен отменяться. Основная цель камер — не собирать штрафы, — заявил Шкуматов НСН.

Он пояснил, что государственные органы должны выполнить свою основную задачу — предупредить опасное поведение автолюбителей на дорогах и добиться того, чтобы водители проезжали опасные участки по безопасной траектории. Таким образом, лучшим решением ГИБДД будет обозначить подобные участки с помощью визуальных средств.

Основная задача сделать так, чтобы все эти опасные участки были помечены, а не так, что, условно говоря, в кустах спрятались и деньги стригут, — заключил Шкуматов.

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