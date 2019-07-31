Учёный объяснил, почему человечество не сможет избавиться от тараканов

Он отметил, что бороться с насекомыми вряд ли стоит — они являются элементами городских экосистем.

Люди не в силах избавиться от тараканов, так как гены этих насекомых "помнят" слишком много ядовитых средств. Об этом РИА "Новости" заявил пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.

— Учёные предполагают, что за сотни миллионов лет существования тараканьего рода его представители сталкивались с ядами, аналогичными современным, и память об этих встречах хранится в ДНК насекомых, — пояснил собеседник агентства.

По его словам, тараканы по длине ДНК среди насекомых уступают лишь перелётной саранче. При этом длина их дезоксирибонуклеиновой кислоты превышает длину человеческой. Именно накопленный эволюционный опыт помогает тараканам отличать безопасные вещества от ядовитых.

Гомыранов добавил, что в организмах насекомых в больших количествах вырабатываются белки-антидоты, которые служат противоядием для отравленных субстанций.

По мнению специалиста, человечество не способно уничтожить тараканов. Насекомые, как и голуби с крысами, являются одним из элементов экосистемы городов. Численность тараканов можно снизить с помощью соблюдения санитарных норм как в общественных местах, так и в собственных квартирах.

Ранее Лайф сообщал о том, что Сочи заполонили гигантские американские летающие тараканы. Насекомые могли сбежать из террариумов или быть непреднамеренно завезены в курортный город.