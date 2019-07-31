Тела пожилых немцев найдены у ледника на Аляске

Туристы совершали сплав на каноэ, но по невыясненным пока причинам оказались в ледяной воде.

Страшную находку обнаружил гид-каякер близ ледника Вальдес на Аляске. По данным газеты Anchorage Daily News, речь идёт о телах троих пожилых немцев: двое были найдены в воде, а третье тело выбросило на льдину. Погибшие были в спасательных жилетах, и, по всей видимости, перед смертью они совершали сплав на надувном каноэ, но что-то пошло не так.

— Если их выбросило из лодки из-за отколовшегося куска льда, они оказались в очень холодной воде и очень быстро замёрзли, — заявила журналистам представительница местной администрации Шери Пирс.

Причину смерти немецких туристов установят эксперты. По предварительным данным, двое из них были супружеской парой, а третий — другом семьи.

Ранее российская актриса Вероника Никонова погибла, упав в реку на Аляске, когда они с мужем пытались добраться до места, где некогда жил прототип известного киногероя. После дождей течение реки было настолько сильным и бурным, что унесло девушку. Полиция США начала расследование.