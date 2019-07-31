Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 и 2020 годы

Кроме того, изменился прогноз по инфляции на конец текущего года — с 4,8% до 4,2%.

Сбербанк изменил прогноз по курсу рубля на 2019–2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

Согласно новым данным, курс российской валюты в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар в среднем за год, в 2020 году — 65 рублей. В прогнозе, который Сбербанк давал в конце прошлого года, назывались 68,5 и 69 рублей за доллар соответственно.

Также изменился прогноз по инфляции на конец 2019 года — с 4,8% до 4,2%. На 2020–2021 годы прогноз по инфляции остался на прежнем уровне — 4%. Изменились и ожидания банка по ключевой ставке — 7% к концу 2019 года и 6,75% к концу 2021 года (ранее были 7,5% и 7%). Эксперты Сбербанка ухудшили прогноз по реальному росту ВВП в 2019 году — с 1,4% до 1%. При этом прогноз на 2020 и 2021 годы остался неизменным (2% и 2,2%).

Ранее сообщалось, что евро упал ниже психологической отметки в 70 рублей впервые за год.