Мужчина руками остановил КамАЗ в сантиметрах от люксового Nissan — видео

Грузовик "припарковался" буквально в нескольких сантиметрах от дорогостоящего автомобиля.

В Зеленограде грузовик, в кабине которого не было водителя, едва не протаранил припаркованные поблизости машины. Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошёл у клуба Top Hall, сообщается в одном из аккаунтов в "Инстаграме".

На кадрах видно, как КамАЗ начал медленно двигаться вперёд. В это время с его платформы спрыгнул мужчина. Он побежал к кабине, стал дёргать за ручку двери, но не смог открыть её. Тогда мужчина попытался затормозить грузовик, упираясь ногами в землю.

В итоге машина остановилась буквально в нескольких сантиметрах от дорогостоящего Nissan GTR и другого автомобиля.