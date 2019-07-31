Москву ждёт холодная встреча с августом

Москву в начале августа ждёт довольно прохладная погода. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

— В ночь на 1 августа в Москве ожидается 7–9 градусов, а днём воздух прогреется до 15–17, — отметила специалист.

Во второй и третий дни последнего месяца лета стоит ожидать от 9–11 градусов ночью до 16–18 днём. Все эти дни в столице прогнозируется умеренный северо-западный ветер скоростью 5–10 метров в секунду. Такая погода сохранится до 5 августа.

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