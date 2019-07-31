СМИ: Следователи считают ошибку пилотов причиной катастрофы "суперджета"

Экипажу ставят в вину, что они не сочли ситуацию нештатной и приняли решение вернуться в Шереметьево, несмотря на необходимость уйти на второй круг.

Причиной катастрофы Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая, может оказаться ошибка пилотирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Само расследование, по словам собеседника агентства, займёт не менее полутора лет из-за необходимости проведения большого количества различных авиационно-технических экспертиз.

— Однако уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что лётное происшествие произошло по вине пилотов, — уточнили в следствии.

Экипажу ставят в вину, что после удара молнии с последующей потерей автоматического управления, а также обнаружения проблем со связью, они решили вернуться в Шереметьево, хотя должны были зайти на второй круг.

Напомним, что в результате пожара погиб 41 человек. Ранее сообщалось, что среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.