СМИ: Следователи считают ошибку пилотов причиной катастрофы "суперджета"

Причиной катастрофы Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая, может оказаться ошибка пилотирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.
Само расследование, по словам собеседника агентства, займёт не менее полутора лет из-за необходимости проведения большого количества различных авиационно-технических экспертиз.
— Однако уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что лётное происшествие произошло по вине пилотов, — уточнили в следствии.
Экипажу ставят в вину, что после удара молнии с последующей потерей автоматического управления, а также обнаружения проблем со связью, они решили вернуться в Шереметьево, хотя должны были зайти на второй круг.
Напомним, что в результате пожара погиб 41 человек. Ранее сообщалось, что среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram