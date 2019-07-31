Онищенко спрогнозировал рост цен на фрукты из-за запрета китайских персиков

Некоторые китайские фрукты оказались заражены опасными карантинными объектами, что может негативно сказаться и на аналогичных российских культурах.

По мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, запрет Россельхознадзора на ввоз китайских фруктов приведёт к повышению цен на рынке. Об этом бывший главный санитарный врач России заявил радиостанции "Говорит Москва".

— Конечно же, это скажется на ценах в нашей стране, потому что заместить мы их не сможем сразу. Даже если бы были запасы из Европы или наши фрукты — по такой огромной стране, как наша, ещё надо развезти, — отметил Онищенко.

Тем не менее Онищенко поддержал решение Россельхознадзора. Напомним, ранее сообщалось, что Россия приостановит ввоз многих фруктов из Китая из-за их заражения опасными карантинными объектами. В случае их попадания на территорию России возможно заражение и отечественной сельскохозяйственной продукции, что может привести к падению урожая.