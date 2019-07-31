Подруги на спор присели 1000 раз и доприседались до больницы

Врачи диагностировали у жительниц Китая рабдомиолиз — разрушение клеток мышечной ткани.

В Китае две лучшие подруги попали в больницу после необычного состязания. Об этом сообщает Daily Mail. Девушки поспорили, кто из них присядет большее число раз.

Инициатором спора выступила 19-летняя Тан. Она предложила своей подруге устроить конкурс приседаний. При этом девушки следили друг за другом по видеосвязи. Так как никто не хотел сдаваться, подруги присели по тысячу раз каждая. Однако через два дня почувствовали недомогание.

У Тан перестали сгибаться колени, а моча стала коричневого цвета. Её подруга заметила те же симптомы. Врачи диагностировали у подруг рабдомиолиз (разрушение клеток мышечной ткани). После десяти дней пребывания в больнице (приседали девушки ещё 10 июля) их выписали. Напоследок врачи порекомендовали им воздерживаться от излишних физических нагрузок.