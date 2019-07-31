Умер бродвейский режиссёр "Призрака оперы" и "Вестсайдской истории"

Принс получил 21 премию "Тони", вручаемую за достижения в области американского театра.

Знаменитый бродвейский режиссёр и продюсер Харольд Принс скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Принс умер в столице Исландии Рейкьявике после непродолжительной болезни. По словам представителя режиссёра, похороны отложат до осени — тогда состоится торжественное мероприятие в его честь, на которое соберутся близкие и коллеги Принса.

Харольд Принс родился в 1928 году в Нью-Йорке. Ему принесли известность постановки мюзиклов на Бродвее во второй половине ХХ века, самые знаменитые из которых — "Вестсайдская история", "Скрипач на крыше", "Суини Тодд", "Призрак оперы", "Кабаре". Режиссёр 21 раз получал главную театральную премию США "Тони". На момент получения последней премии в 2006 году это являлось рекордом.