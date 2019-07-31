В Роспотребнадзоре заявили, что рисков для здоровья в зоне пожаров в Сибири нет

Содержание вредных веществ в воздухе в Сибири не превышает критических значений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

При этом, добавила она, доля допустимой концентрации веществ в воздухе не несёт высоких рисков для здоровья местного населения.

— С учётом небольшой экспозиции воздействия высоких рисков для здоровья на сегодняшний день нет, — сказала глава Роспотребнадзора.

Кроме того, Попова подчеркнула, что в воздухе есть раздражающий фактор — присутствие мелкодисперсной пыли. Однако даже при её наличии в дни с превышением ПДК (предельно допустимая концентрация) до пяти количество людей, которые обращаются за медицинской помощью, не превышает 10%, добавила она.

Напомним, площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,7 миллиона гектаров. Режим ЧС введён на территории пяти регионов.