Впечатливший Илона Маска российский студент собрал свой второй автомобиль

На этот раз в руки 21-летнего механика попала старая ржавая "инвалидка" без боковых дверей, фар и других элементов авто.

Житель Невинномысска Сергей Артюшенко, ранее поразивший изобретателя Илона Маска "жигулями", которые едут задом наперёд, переделал старую советскую "инвалидную" машину и собирается на ней доехать из Ставропольского края до Петербурга. Соответствующие фотографии новой машины молодой человек разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

— Кузовных работ очень много сделано, улучшено охлаждение, увеличены впуск и выпуск, за счёт чего она должна быть бодрее, чем в заводском варианте. Заправляю "инвалидку" 95-м бензином, — цитирует студента "Интерфакс".

Согласно планам молодого механика, отправится на "инвалидке" в Санкт-Петербург он планирует 14–15 августа. До этого времени Артюшенко хочет выявить и устранить недочёты в работе своего автотранспорта.

Ранее Лайф писал, что в феврале этого года Артюшенко продемонстрировал странные "жигули", которые на первый взгляд едут задом наперёд. Телеканал НТВ в социальной сети опубликовал ролик с этой машиной и сопроводил его подписью-мемом: And how do you like this, @elonmusk? В свою очередь глава компаний Tesla и SpaceX впечатлился и ответил по-русски: "Ха-ха, офигенно!"

В дальнейшем СМИ сообщали о том, что полиция изъяла этот автомобиль. А на студента составили три административных протокола.