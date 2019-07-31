Президент Молдавии посетит Москву для обсуждения условий поставок газа

Вместе с Додоном в Россию может приехать и новый премьер-министр республики Майя Санду.

Президент Молдавии Игорь Додон намерен во второй половине августа приехать в Москву для обсуждения новых условий поставок газа, а также возможного снижения цен. Об этом Додон заявил телеканалу "НТВ Молдова".

— Где-то во второй половине августа, я думаю, переговоры на самом высоком уровне состоятся и мы примем окончательное решение, — сказал президент.

По словам Додона, планируется обсуждение скидки на газ в размере 20–30%. Это позволит сохранить тарифы для населения республики на прежнем уровне в новом отопительном сезоне. Также Додон надеется, что в Россию сумеет поехать и новый премьер-министр Молдавии Майя Санду.

Ранее сообщалось, что Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию.