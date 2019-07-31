Жительница США несколько десятилетий хранила в морозилке мёртвого младенца

Сын жительницы США, скончавшейся от рака лёгких, нашёл тело мёртвого младенца в её квартире. Об инциденте сообщает St.Louis Post-Dispatch.

По словам Адама Смита, покойная прожила в этом доме около 20 лет, а до этого около четырёх раз переезжала, однако всегда перевозила в новый дом таинственную коробку. Родители говорили Адаму и его сестре, что в ней хранится украшение от свадебного торта.

Разбирая вещи матери, мужчина наткнулся на ту самую коробку и решил её открыть, полагая, что там могли храниться её сбережения, однако вместо денег нашёл мумифицированные останки девочки и розовую пелёнку.

— Она никогда не говорила мне, что в этой коробке, не призналась даже на смертном одре. Это наводит на мысль, что она что-то сделала с этим младенцем и не хотела никому рассказывать, — признался он.

Мужчина вспомнил, что как-то раз его мать упомянула мертворождённого ребёнка и сказала, что девочку звали Дженнифер. Отмечается, что Смит уже сдал образцы ДНК, чтобы установить, является ли девочка его сестрой.