В Петербурге скончалась зампредседателя Конституционного суда Ольга Хохрякова

Заместитель председателя Конституционного суда РФ Ольга Хохрякова скончалась в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. Соответствующее заявление распространила пресс-служба суда.
Выразив соболезнования родным и близким Хохряковой, сотрудники Конституционного суда отметили вклад покойной в совершенствование российского правосудия, научно-педагогическую деятельность, подготовку и воспитание молодых правоведов.
— Уход Ольги Сергеевны — невосполнимая утрата для всего Конституционного суда. Её всегда отличали доброжелательная и спокойная манера общения, готовность выслушать, вникнуть в проблему и оказать помощь. Её любили как надёжного товарища, верного друга, светлого человека, — сообщается в заявлении.
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