В Петербурге скончалась зампредседателя Конституционного суда Ольга Хохрякова

563

Фото © Конституционный суд РФ

Заместитель председателя Конституционного суда РФ Ольга Хохрякова скончалась в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. Соответствующее заявление распространила пресс-служба суда.

Выразив соболезнования родным и близким Хохряковой, сотрудники Конституционного суда отметили вклад покойной в совершенствование российского правосудия, научно-педагогическую деятельность, подготовку и воспитание молодых правоведов.

Уход Ольги Сергеевны — невосполнимая утрата для всего Конституционного суда. Её всегда отличали доброжелательная и спокойная манера общения, готовность выслушать, вникнуть в проблему и оказать помощь. Её любили как надёжного товарища, верного друга, светлого человека, — сообщается в заявлении.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×