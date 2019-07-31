В Техасе горит завод Exxon Mobil, более 30 человек пострадали

Highway view of the ExxonMobil fire.— Erica Simon (@EricaOnABC13) 31 июля 2019 г.
📷: Jorge Del Vallehttps://t.co/ijO54Wvc2B pic.twitter.com/jHPJUGECrE
В американском штате Техас в районе Хьюстона горит завод нефтяной компании Exxon Mobil. В результате ЧП пострадало 37 человек, сообщает KHOU 11 News.
Все пострадавшие получили незначительные ожоги, их жизням сейчас ничего не угрожает. На месте ЧП работают пожарные, которые почти полностью сумели ликвидировать возгорание.
Причины пожара пока не известны.
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