Учёные рассказали, какие витамины помогут снизить вероятность развития рака кожи

Ознакомившись с наблюдениями более сотни тысяч медработников из США, удалось установить связь между употреблением витамина А и снижением вероятности развития карциномы плоских клеток, одной из наиболее распространённых форм рака кожи.

Значительно снизить риск развития агрессивных форм рака кожи может помочь витамин А, а также полезные вещества, присутствующие в кожуре стручкового перца, томатов, листьях шпината, кудрявой капусты и мякоти моркови. Соответствующая статья была опубликована в научном журнале JAMA Dermatology.

Как уточняется, в результате опытов на животных учёные пришли к выводу, что большие дозы витамина А и его производные тормозят развитие карциномы.

Позже стало известно, что такой же эффект витамин оказывает и на людей.

Прийти к такому выводу команде учёного Чон-ву Кима из Брауновского университета помог анализ массива данных, собранных социальными и мединскими службами США для проектов NHS и HPFS.

Ознакомившись с наблюдениями более сотни тысяч медработников, исследователи установили связь между употреблением витамина А и снижением вероятности развития карциномы плоских клеток, одной из наиболее распространённых форм рака кожи.

Выяснилось, что значительное увеличение витамина А в рационе уменьшает вероятность развития недуга почти на 17 процентов. Учёные также отметили, что пищевая добавка бета-каротен, которую принимают для восполнения запасов данного витамина, никак не отражается на развитии карциномы. Чтобы объяснить это наблюдение, планируется провести ряд дополнительных исследований.