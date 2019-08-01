Малайзия призывает отказаться от обвинений против России по трагедии с MH17

Министр иностранных дел азиатской страны также полагает, что от Куала-Лумпура могли скрыть детали дела.

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал отказаться от голословных обвинений в адрес России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства.

— Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела, — заявил Абдалла.

Он также призвал мировое сообщество провести открытое расследование случившегося, заметив, что занимающиеся этим страны не стремятся делиться с Малайзией полным доступом к материалам дела. То есть от Куала-Лумпура могли утаить какие-то детали, считает дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства Малайзии отмечает, что расследование ещё не закончено, а западные страны, ведущие расследование, уже выдвигают обвинения и называют имена причастных.

Согласно словам министра, отношения Москвы и Куала-Лумпура не ухудшились, поскольку и РФ, и Малайзия придерживаются близких точек зрения по поводу случившейся трагедии.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США и Украины пытались забрать у Малайзии чёрные ящики под различными предлогами.

Напомним, в результате авиакатастрофы, произошедшей летом 2014 года, погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев обвинил в катастрофе ополченцев Донбасса, однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Согласно информации российских специалистов, в самолёт попала ракета, которая была вывезена на Украину в 1986 году.