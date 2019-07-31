Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. В ответ на это российский лидер поблагодарил своего коллегу за предложение помощи и обещал воспользоваться ею в случае необходимости.

Путин также проинформировал Трампа, что на месте ЧП уже создана мощная авиагруппировка, которая займётся борьбой с пожарами.

В Кремле подчеркнули, что рассматривают данный шаг со стороны Вашингтона как залог возможного восстановления полноценных отношений между странами. Главы государств договорились продолжать диалог не только в телефонном формате, но и при личных встречах.