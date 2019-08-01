Глава МИД Китая сообщил о предстоящей встрече с Майком Помпео

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон и Пекин объединяют не только общие проблемы, но и перспективы сотрудничества во множестве сфер.

Глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И рассказал о планах провести встречу с госсекретарём США Майком Помпео 1 августа. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой МИД Поднебесной.

— Завтра у нас с госсекретарём США Помпео запланирована встреча, это очень важный шанс для контакта между двумя сторонами, — отметил дипломат.

При этом он обратил внимание на тот факт, что Вашингтон и Пекин объединяют не только общие проблемы, но и перспективы сотрудничества во множестве сфер. В этой связи министр выразил надежду на продуктивный обмен мнениями и конструктивное обсуждение всех имеющихся вопросов.

Ранее сообщалось, что китайский и американский лидеры Си Цзиньпин и Дональд Трамп в рамках саммита G20 в японской Осаке договорились возобновить торговые отношения между двумя странами. В начале июля Поднебесная и США возобновили проведение консультаций по торговому спору.