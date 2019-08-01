В музее "Гараж" пропал кот-символ с таким же именем

Музей современного искусства "Гараж", находящийся в московском парке Горького, объявил о пропаже своего символа — кота с одноимённой учреждению кличкой. Об этом сообщается на официальной странице животного в "Инстаграме".

— Кот Гараж не появляется в офисе уже больше недели. Если вам что-нибудь известно о его местонахождении, пожалуйста, дайте знать, — написали представители музея.

Животное живёт в музее уже несколько лет, на его инстаграм подписано более семи тысяч человек. А сам представитель семейства кошачьих активно зазывал посетителей на различные выставки, даже учитывая то, что у него лапки.