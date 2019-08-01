Глава "Слуги народа" заявил об ошибочности использования на Украине одного языка

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заметил, что использовать в стране только украинский язык будет неправильно. Об этом сообщает газета "Украинская правда".

— Исключительно на украинском, наверное, не буду никогда говорить, потому что у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском, — заявил руководитель политической организации, добавляя, что некоторые его коллеги говорят и на семи языках.

По его словам, разговаривать исключительно на одном языке было бы неправильно, неэффективно и некорректно. Притом, подчеркнул Разумков, когда он будет депутатом, то будет использовать в своей речи украинскую мову согласно закону.

Ранее глава президентской партии рассказывал, какое будущее ожидает русский язык в Донбассе.

Напомним, в середине июля на Украине вступил в силу вызвавший резонанс закон о государственном языке во всех сферах жизни. Оппозиция назвала проект проявлением неофашизма. По поводу нового закона также высказались в ОБСЕ, именовав его дискриминацией нацменьшинств.