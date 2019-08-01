Сенат США утвердил нового постпреда при ООН

Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постпреда страны при ООН.

По результатам голосования за Крафт высказались 56 законодателей, тогда как против — 34. В дальнейшем указ о её назначении на должность должен подписать президент страны Дональд Трамп.

В ближайшее время Крафт приведут к присяге в качестве постпреда США при ООН.

Напомним, до этого должность постпреда США при ООН занимала Никки Хейли. В октябре 2018 года она подала в отставку, объяснив это тем, что "сделала всё, что могла".