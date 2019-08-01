Девятилетнему мальчику стало скучно на площадке и он поехал в Шереметьево

Определить местонахождение любителя прогулок удалось благодаря женщине, которая насторожилась, заметив одинокого ребёнка, и сообщила в полицию, выслушав его историю.

Маленький путешественник отправился в аэропорт Шереметьево вместо того, чтобы дожидаться маму на детской площадке. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash.

Как уточняется, девятилетний мальчик гулял с отцом, пока тому не пришлось срочно уехать. Попросив ребёнка дождаться мать на площадке, мужчина уехал. Чуть позже мальчик сел в автобус и поехал в аэропорт.

Полицейским удалось найти любопытного путешественника и вернуть домой благодаря женщине, которая заметила ребёнка и сообщила местонахождение, выслушав его историю.