Владелец книги о Гарри Поттере продал её в 28,5 тысячи раз дороже, чем купил

Отмечается, что издание из первой серии содержало несколько ошибок, сильно выделявших её из ряда аналогичных томов.

Первая книга о Гарри Поттере, включающая некоторые ошибки, допущенные при её издании, была продана на аукционе за £28,5 тысячи (около 2,225 млн рублей). Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылающийся на данные проведённых Hansons Auctioneers торгов, устроенных в честь дня рождения Гарри Поттера, а также автора данной фантастической саги Джоан Роулинг.

Речь идёт о первом издании книги об избранном мальчике "Гарри Поттер и философский камень" 1997 года. Данный том, напечатанный издательством Bloomsbury в 500 экземплярах, содержит некоторые ошибки. Так, например, в слове "философский" (philosopher) на обратной стороне книги пропущена вторая буква "о".

Кроме того, на 53-й странице издания в списке предметов, необходимых для обучения, дважды упоминается волшебная палочка. А сама автор произведения указывается как Джоан, а не Джей Кей Роулинг (J. K. Rowling), как в остальных книгах.

По словам предыдущего владельца книги, 54-летнего офисного работника, который предпочёл не называть своего имени, он приобрёл произведение в букинистическом развале около 20 лет назад за £1.

— Я не могу поверить в это. Я надеялся на такой результат, хотя на самом деле никогда не верил в то, что моя книга достигнет этой цены, — приводит телеканал слова офисного работника.

Напомним, ранее книга о "Гарри Поттере" из первой серии ушла с молотка за 5,4 млн рублей, в ней были допущены аналогичные ошибки.