В США заявили, что будут продолжать кампанию по максимальному давлению на Иран

Таким образом Вашингтон решил указать руководству Исламской Республики на "неправильность" их действий.

США продолжат свою кампанию по максимальному давлению на Иран до тех пор, пока Исламская Республика не изменит направление своей политики. Об этом журналистам заявила высокопоставленный представитель администрации Штатов.

— Мы продолжим проводить кампанию максимального давления, пока Иран не прекратит свою безрассудную внешнюю политику, которая угрожает США и нашим союзникам, — сказала представитель администрации.

Она подчеркнула, что основные претензии Вашингтона имеются к ядерной программе Ирана, поддержке терроризма в регионе и провокациям.

Кроме того, она назвала главу МИД Ирана Джавада Зарифа "главным официальным представителем режима по всему миру" и отметила, что санкциями США хотели указать на неправильность политики, которую ведут в Тегеране.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций в отношении главы МИД Ирана Джавада Зарифа. При этом политик заявил, что ограничительные меры никак не повлияют на него или членов его семьи.