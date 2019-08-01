Минобороны рассекретило документы к 75-й годовщине освобождения Каунаса

Как уточняется в заявлении оборонного ведомства, данный жест поможет противостоять фальсификации истории.

На сайте Минобороны РФ появился мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы, посвящённые 75-летию освобождения города Каунаса от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили на странице военного ведомства в "Фейсбуке".

Ознакомившись с документами, принадлежащими фонду Центрального архива министерства, можно узнать о ходе наступления, подвигах красноармейцев, преступлениях нацистов и литовской эсэсовской организации "Смовчики". Кроме того, здесь представлены первые снимки, сделанные после освобождения города.

Ранее ведомство рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.