Россияне стали самыми частыми иностранными гостями в Турции

По итогам первых месяцев 2019 года граждане России стали самыми частыми иностранными посетителями Турции. Об этом сообщает "Интерфакс".
Всего страну посетило 18 млн человек, что на 13,2% больше, чем годом ранее. Кроме нашей страны, в числе лидеров оказались Болгария, Германия, Великобритания и Иран.
Любопытно, но по числу туристов в июне Россия сумела побить свой же рекорд, впервые преодолев заветную отметку в миллион гостей за месяц. Наиболее популярными направлениями в первые полгода стали Стамбул, провинции Анталья и Эдирне.
Несмотря на это, существует и печальная статистика, связанная с нашими согражданами в республике. Так, генеральный консул РФ Олег Рогоза сообщил о десятках умерших россиян в Турции в этом году.
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