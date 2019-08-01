Россияне стали самыми частыми иностранными гостями в Турции

При этом в первой половине текущего года выросло и количество наших сограждан в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

По итогам первых месяцев 2019 года граждане России стали самыми частыми иностранными посетителями Турции. Об этом сообщает "Интерфакс".

Всего страну посетило 18 млн человек, что на 13,2% больше, чем годом ранее. Кроме нашей страны, в числе лидеров оказались Болгария, Германия, Великобритания и Иран.

Любопытно, но по числу туристов в июне Россия сумела побить свой же рекорд, впервые преодолев заветную отметку в миллион гостей за месяц. Наиболее популярными направлениями в первые полгода стали Стамбул, провинции Анталья и Эдирне.

Несмотря на это, существует и печальная статистика, связанная с нашими согражданами в республике. Так, генеральный консул РФ Олег Рогоза сообщил о десятках умерших россиян в Турции в этом году.