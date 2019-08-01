СМИ: Магазины могут оштрафовать за неправильную выкладку молока

Ретейлеры и Роспотребнадзор по-разному трактуют правила разграничения продукции, из-за чего первые могут быть наказаны на 500 тысяч рублей.

Большая часть крупных торговых сетей в ближайшее время столкнётся со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Загвоздка заключается в том, что ретейлеры и Роспотребнадзор по-разному трактуют новые правила, введённые с 1 июля, согласно которым магазины обязаны визуально разграничивать продукцию без растительных жиров.

Торговые сети уверены, что достаточно указать необходимую информацию на ценнике товара, однако контролирующая служба с ними не согласна: продукция должна быть выделена на полках, "чтобы исключить смешивание", заверяют в Роспотребнадзоре.

Ведомство предупредило о том, что может оштрафовать ретейлеров на 500 тысяч рублей, рассказывают в АКОРТ.

Представитель объединения напомнил, что в арсенале у продавцов множество средств для разделения: надписи на ценниках, их цветовое оформление, а также различные методы информирования покупателей, как, например, плакаты в торговых залах.

Магазины ориентировались на методические рекомендации, утверждённые Минпромторгом и Роспотребнадзором. В ассоциации ждут единых правил торговли и их трактовки, поэтому надеются на согласованный подход со стороны Роспотребнадзора.

Однако в Минпромторге изданию пояснили, что сейчас торговые сети не обязаны разделять товары "физически". Проект предполагает пока только рекомендации о визуальном разделении продукции.

Напомним, что в июле стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции. Начиная с середины месяца в магазинах йогурт, молоко, сливки, кефир, творог, сыры, сливочное масло и мороженое будут помечены специальными штрихкодами, по которым можно узнать всю информацию о товаре. Электронная система позволит отличить молоко от молочной продукции и предоставит иные преимущества.