Лондон выделил дополнительно $2,6 миллиарда для подготовки к Brexit

Часть средств будет немедленно перераспределена в жизненно важные отрасли экономики.

Правительство Великобритании выделило дополнительные $2,6 миллиарда для подготовки королевства к процедуре выхода из состава Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Минфина.

Отмечается, что средства нужны для того, чтобы обеспечить готовность Британии к Brexit на любых условиях. В том числе и при жёсткой сделке.

Более $1,3 млрд будет направлено сразу же в жизненно важные отрасли экономики. Ещё $1,22 млрд получат власти в регионах на поддержку оперативной готовности различных служб к процедуре.

Кроме того, средства будут выделены для обеспечения необходимого запаса и поставок медикаментов, готовности таможенных и пограничных служб королевства, для информирования населения о подготовке к Brexit и национальной программы по поддержке местных экспортёров.

Напомним, новоиспечённый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что Соединённое Королевство выйдет из ЕС 31 октября.